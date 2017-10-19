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Экс-президент Афганистана: обвинения РФ в поставках оружия "Талибану" голословны

Международная панорама
19 октября, 13:19 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Хамид Карзай подчеркнул, что Россия "никогда не поддерживала "Талибан"

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Обвинения России со стороны США в поставках оружия движению "Талибан" (запрещено в РФ) не имеют под собой никакой основы. Об этом ТАСС в четверг заявил экс-президент Афганистана Хамид Карзай на полях 14-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Это неправда", - сказал он. При этом экс-президент напомнил, что "с самого начала американской операции в Афганистане Россия никогда не поддерживала "Талибан".

В то же время, отметил Карзай, если Россия начала диалог с этим движением, то именно США должны ответить на вопрос, почему это произошло. "Моя точка зрения заключается в том, что Россия осознала, что присутствие США в Афганистане под предлогом борьбы с терроризмом не решило этой проблемы, а наоборот усилило", - предположил экс-президент Афганистана.

Министерство иностранных дел России за последние месяцы несколько раз отвергало обвинения в поддержке талибов. Такого рода утверждения звучали в том числе со стороны некоторых представителей администрации США и отдельных должностных лиц Афганистана. В конце июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила радиостанции "Говорит Москва", что "в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане".

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Темы
Продвижение "Талибана" в Афганистане Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Персоны
Карзай, Хамид Захарова, Мария Владимировна
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