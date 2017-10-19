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Европол: в Финляндии ликвидировали группу, помогавшую мигрантам перебираться из ЕС в США

Международная панорама
19 октября, 13:30 UTC+3 ГААГА ГААГА 19, октября. /ТАСС

Уточняется, что преступники помогали мигрантам попасть в Соединенные Штаты через Мексику или Исландию

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ГААГА, 19 октября. /ТАСС/. Пограничная служба Финляндии при поддержке правоохранительных органов Исландии и США, а также Европейского полицейского агентства (Европол) ликвидировала организованную преступную группировку, которая способствовала незаконной миграции из Европы в США. Об этом сообщили в четверг в Европоле.

По данным организации, группировка состояла из сирийцев и иракцев, которые помогли значительному числу мигрантов перебраться из Южной Европы в Финляндию, а оттуда - в США через Мексику или Исландию. "В общей сложности были арестованы четыре человека и обысканы четыре дома, - отметили в Европоле. - Изъяты несколько мобильных телефонов, устройства для хранения данных и тысячи евро наличных".

Европейский центр по противодействию контрабанде мигрантов при Европоле оказал поддержку расследования путем содействия в проведении анализа и обмене информацией. В день операции, проведенной 10 октября, специалисты организации были размещены на месте и помогли с проверками по базам данных, а также сбором улик в ходе обысков.

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Кризис в Сирии Проблема нелегальной миграции в Европе
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