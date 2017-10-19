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Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии

Международная панорама
19 октября, 13:19 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, октября. /ТАСС

По словам Антонио Таяни, каталонский кризис является внутренним делом пиренейского королевства

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МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Европейские государства не поддержат независимость Каталонии. Об этом заявил в четверг председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни в интервью радиостанции Kope.

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По его словам, каталонский кризис является внутренним делом пиренейского королевства. "Европа выступает за диалог, - добавил глава ЕП. - Важно искать решение в рамках испанской правовой базы и конституции". "Было бы хорошо, если бы правительство Каталонии не провозглашало независимость, потому что... никто в Европе не может согласиться с независимостью Каталонии", - отметил Таяни.

Глава автономии Карлес Пучдемон направил в четверг письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство королевства в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

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Референдум о независимости Каталонии
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