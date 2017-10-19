Парламент Молдавии готовит декларацию по украинскому закону об образовании

КИШИНЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Парламент Молдавии примет декларацию по принятому на Украине закону об образовании.

"Необходимо создать рабочую группу, которая бы разработала в кратчайшие сроки текст декларации парламента по этому вопросу", - заявил в среду председатель парламента Андриан Канду в ходе обсуждения украинского закона депутатами.

Депутат от Партии социалистов Влад Батрынча поддержал спикера. "Мы должны принять декларацию, уже есть жесткая реакция правительств Румынии и Венгрии", - сказал он. Депутат от Народно-европейской платформы Валерий Гилецкий заметил, что уже "есть принятая ПАСЕ декларация по украинскому закону", молдавские парламентарии "могут взять ее за основу". Глава фракции правящей Демократической партии Мариан Лупу, поддержав предложение, сообщил, что в Одесской области из более двух десятков молдавских школ, которые когда-то существовали, 19 еще до принятия этого закона стали смешанными, а молдавских осталось только три.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил обеспокоенность судьбой проживающих на Украине румын и молдаван в связи с законом об образовании. "В мой адрес уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих на Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - сказал Додон. Он напомнил киевским властям, что "в Молдавии права украинской общины соблюдаются".

Согласно данным последней переписи населения, проведенной на Украине в 2001 году, более 400 тыс. жителей Украины назвали себя молдаванами и румынами. Они преимущественно живут в трех украинских областях - Черновицкой, Закарпатской и Одесской, составляя вместе третью по численности этническую группу в стране.

Президент Петр Порошенко 25 сентября подписал закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Обеспокоенность этим законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и др.