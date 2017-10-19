Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Верховная рада направила два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности на рассмотрение в Конституционный суд Украины. За президентский проект проголосовали 336 депутатов, второй, предложенный группой депутатов, поддержан 328 депутатами, при минимально требуемых 226.

Президентский проект закона предполагает, что из статьи 80 конституции страны изымается положение о том, что депутаты парламента "не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Вместе с тем, сохраняется положение о том, что депутат не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Указанные изменения в Основной закон страны вступают в силу с 1 января 2020 года, сказано в документе.

Второй аналогичный законопроект внесен в парламент депутатами. Его отличием является лишь то, закон об отмене депутатской неприкосновенности вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Возможность привлечения депутатов к ответственности без необходимости согласия на это парламента является одним из ключевых требований митингующих, которые с 17 октября проводят бессрочный пикет у здания Рады.

Для предварительного одобрения изменений в конституцию необходимо не менее 226 голосов парламентариев, а для последующего их утверждения - не менее 300 голосов.