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Рада направила в Конституционный суд законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности

Международная панорама
19 октября, 14:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, октября. /ТАСС

За президентский проект проголосовали 336 депутатов, второй, предложенный группой депутатов, поддержан 328 депутатами, при минимально требуемых 226

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Верховная Рада, Киев

Верховная Рада, Киев

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Верховная рада направила два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности на рассмотрение в Конституционный суд Украины. За президентский проект проголосовали 336 депутатов, второй, предложенный группой депутатов, поддержан 328 депутатами, при минимально требуемых 226.

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Президентский проект закона предполагает, что из статьи 80 конституции страны изымается положение о том, что депутаты парламента "не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". Вместе с тем, сохраняется положение о том, что депутат не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Указанные изменения в Основной закон страны вступают в силу с 1 января 2020 года, сказано в документе.

Второй аналогичный законопроект внесен в парламент депутатами. Его отличием является лишь то, закон об отмене депутатской неприкосновенности вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Возможность привлечения депутатов к ответственности без необходимости согласия на это парламента является одним из ключевых требований митингующих, которые с 17 октября проводят бессрочный пикет у здания Рады.

Для предварительного одобрения изменений в конституцию необходимо не менее 226 голосов парламентариев, а для последующего их утверждения - не менее 300 голосов.

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