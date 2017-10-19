Украина сохранит систему в венгерских школах до итогов Венецианской комиссии

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Украина не будет менять модель обучения в венгерских школах до получения итогов Венецианской комиссии по закону об образовании. Об этом в четверг заявила министр образования Украины Лилия Гриневич на совместном брифинге с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

"До момента согласования модели (которая будет применяться для образования в венгерских школах на Украине - прим. ТАСС), а также до получения итогов Венецианской комиссии [мы] не будем делать никаких шагов по изменению модели обучения, которая есть сейчас в венгерских школах", - сказала она.

Глава венгерского ведомства в свою очередь отметил, что "украинская и венгерская стороны начинают консультации о том, как можно имплементировать существующие законы, которые обеспечивают именно изучение государственного языка".

"Мы ожидаем того, что до тех пор пока не будут проведены консультации и пока мы не согласуем все позиции, не будут предприняты односторонние изменения системы образования. Как я понял со слов госпожи министра, то я получил согласие на это", - добавил Балог.

Образование по-украински

На Украине 28 сентября 2017 года вступил в силу новый закон "Об образовании". Его седьмая статья, в частности, предусматривает, что обучение на языках национальных меньшинств останется только в начальных классах. В этот же день венгерский посол в Киеве Эрно Кешкен заявил, что Венгрия не будет поддерживать ни одной инициативы Украины на международной арене до отмены языковой статьи закона об образовании.

Крайне болезненно отреагировали на принятие этого закона Польша, Болгария и Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный визит на Украину, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявили, что Киев может забыть про Европу. После этого президент Украины поручил МИД и Минобрнауки провести необходимые консультации с Советом Европы. Текст закона также был отправлен на экспертизу в Венецианскую комиссию. 12 октября Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла большинством голосов резолюцию, в которой подвергла критике новый украинский закон об образовании. По мнению парламентариев, документ, который предусматривает практически полный перевод образования на украинский, нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.