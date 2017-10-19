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Макрон: реформы ЕС должны быть сформулированы в течение ближайших месяцев

Международная панорама
19 октября, 16:06 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, октября. /ТАСС

Президент Франции отметил, что он ожидает серьезной дискуссии и подготовки четких формулировок

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Основные положения будущих реформ Евросоюза должны быть сформулированы в течение ближайших месяцев. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"В пятницу, во второй день саммита, я с нетерпением ожидаю обсуждения лидерами стран ЕС, которые соберутся вокруг [председателя Европейского совета] Дональда Туска по добровольной повестке дня глав государств, построенной на наших предложениях, того, как перезапустить Европу на базе принципов суверенитета, единства и демократии. Я ожидаю серьезной дискуссии и подготовки четких формулировок в течение ближайших месяцев", - сказал Макрон.

Ранее источники в Брюсселе отмечали, что лидеры ЕС намерены к декабрьскому саммиту сообщества подготовить тезисы программы реформирования Евросоюза, которая позволила бы ему преодолеть стоящие перед ним проблемы: от миграции и радикализации населения, до усиления центробежных тенденций, воплощением которых стал выход Великобритании из состава ЕС (Brexit). В основу этих тезисов должны быть положены идеи, которые президент Макрон высказал в своей программной речи в Сорбонне 26 сентября.

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Персоны
Туск, Дональд Макрон, Эмманюэль
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