Меркель: проблему Каталонии нужно решать на основе испанской конституции

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Конфликт вокруг Каталонии нужно решать на основе конституции Испании. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем позицию испанского правительства", - подчеркнула канцлер. "Нас, разумеется, беспокоит этот вопрос, и мы надеемся, что будет найдено решение на основе испанской конституции", - добавила она.

Ситуация в Каталонии не входит в официальную повестку дня саммита ЕС в Брюсселе. Однако, по словам европейских источников, вопрос будет обсуждаться в кулуарах встречи, за закрытыми дверями.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Глава автономии Карлес Пучдемон направил в четверг письмо премьеру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.