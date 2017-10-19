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Reuters: главарь группировки "Джамаат-уль-ахрар" ликвидирован в Афганистане

Международная панорама
19 октября, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

По сведениям агентства, Омар Хорасани получил тяжелое ранение в результате удара американского беспилотника

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главарь пакистанской террористической группировки "Джамаат-уль-Ахрар" Омар Халид Хорасани уничтожен в результате удара американского беспилотника в Афганистане. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По сведениям агентства, Хорасани получил тяжелое ранение в результате одного из недавних ударов США в Афганистане и скончался в четверг.

Пакистанская "Джамаат-уль-Ахрар" примкнула к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) в сентябре 2014 года. Она была создана в августе 2014 г. после раскола группировки "Техрик-и-талибан Пакистан".

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Борьба с "Исламским государством"
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