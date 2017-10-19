Президент Хорватии: Загреб намерен вместе с Москвой противостоять общим угрозам

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Загреб считает важным развитие диалога с Москвой по вопросам безопасности и по противодействию общим угрозам. Об этом заявила в четверг президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
"В рамках моего визита мы обсудили множество тем. Провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сегодня встретились с премьер-министром Дмитрием Медведевым, - сказала она. - Все переговоры были плодотворными, рассмотрены и вопросы региональной безопасности. Говорили о нашей работе по противодействию общим угрозам, которые встают перед нашими государствами, надо развивать диалог в противодействии общим угрозам".
"В последние годы наблюдался некоторый застой в двусторонних отношениях, но теперь они переживают новый взлет, - продолжила президент. - Были контакты глав МИД, заседания межправительственной комиссии. Полагаю, что этот визит станет новой ступенью в развитии отношений. Необходимо вести диалог, даже если мы не во всем согласны, это имеет исключительную важность".
Говоря о состоявшемся в четверг российско-хорватском бизнес-форуме, Грабар-Китарович выразила надежду, что он приведет к новым соглашениям и сделкам. "Наконец мы видим подъем товарооборота, - отметила президент Хорватии. - Необходимо создавать новый климат для роста взаимных инвестиций".
Глава государства среди перспективных направлений сотрудничества также выделила энергетику, фармацевтику, сельское хозяйство, судо- и машиностроение, железные дороги и высокие технологии, туризм, где "наблюдается наибольшее число российских инвестиций".
"В Хорватии очень ценят русскую культуру, мы заинтересованы в углублении знаний о России, - заявила она. - Надеемся, что следующим шагом в этой сфере станет открытие российского культурного центра в Хорватии".