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Тиллерсон 20 октября отправляется в Саудовскую Аравию и Катар

Международная панорама
19 октября, 17:58 UTC+3 ВАШИНГТОН 19, октября. /ТАСС

Планируется, что госсекретарь обсудит с руководством этих стран региональные вопросы

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ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 20 октября отправляется в Саудовскую Аравию, а затем в Катар, где обсудит дипломатический кризис между Дохой и рядом арабских стран, а также конфликт в Йемене, Иран и другие региональные вопросы.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента.

В Катаре руководитель американского внешнеполитического ведомства также планирует обсудить с руководством эмирата "совместные усилия по борьбе с терроризмом".

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Позднее "квартет" сформировал требования, которые в Дохе посчитали невыполнимыми. 

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Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Иран Катар Йемен Саудовская Аравия
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