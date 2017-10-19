Европарламент заблокирует сделку по Brexit, если права граждан не будут защищены

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) заблокирует любую сделку по выходу Великобритании из состава Евросоюза, если права граждан стран ЕС и подданных Соединенного Королевства не будут защищены. Об этом заявил глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в ходе саммита ЕС в Брюсселе.
"Наш главный приоритет - защита прав граждан, включая британцев в ЕС. Если этого не будет, то Европарламент будет выступать против любого соглашения", - сказал он.
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после Brexit прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.