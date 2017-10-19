Шведский премьер не согласен с отсутствием будущего у программы переселения мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не согласен с председателем Евросовета Дональдом Туском, что у программы переселения мигрантов, которая вызвала сопротивление некоторых стран ЕС, нет будущего. Об этом шведский политик заявил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Может быть это его мнение, но важно, чтобы мы на этом саммите еще раз обсудили вопрос миграции. Я не рассчитываю сейчас на прогресс, но мы должны продолжать, например, в вопросе сотрудничества с африканскими странами. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к вопросу о перераспределении (мигрантов) позднее, весной 2018 года", - отметил Лёвен.

"Все страны должны внести свой вклад. Это бесспорно", - добавил он.

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил в четверг, что не видит будущего для программы переселения мигрантов. "В ближайшие несколько недель мы должны разрубить несколько гордиевых узлов. К ним относится, в частности, вопрос принудительного переселения беженцев. Я не вижу будущего этого проекта", - сказал Туск. Он добавил, что следует найти соглашение, которое не будет отделять страны Вышеградской группы от остальной Европы.

Срок исполнения решения стран ЕС о переселении мигрантов из Греции и Италии завершился в прошлом месяце. Польша и Венгрия отказались принимать мигрантов. Еврокомиссия в связи с этим инициировала судебный процесс против этих двух стран и Чехии.

Переговоры о Brexit

Шведский премьер также подтвердил, что, по его мнению, несмотря на прогресс в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС, переход к следующей фазе диалога пока невозможен. "Нет, этого недостаточно. Необходимо достигнуть большего в первой фазе, чтобы перейти ко второй, - сказал Лёвен. - Нам необходимо больше, не в последнюю очередь в отношении финансирования - нужно оплатить так называемый долг Великобритании".

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после Brexit прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.