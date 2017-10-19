Глава Европарламента заявил, что не рассматривает Испанию и Каталонию как равных

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Европарламент призывает к политическому урегулированию в Каталонии, но не рассматривает Мадрид и Барселону как равных и не намерен выступать посредником в их диалоге. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после своего выступления на саммите ЕС.
"Каталония и Испания не могут рассматриваться как равные. Каталония - это не государство, а часть Испании, автономный регион, парламент которого нарушил конституционные нормы Испании. Европарламент призвал к диалогу, к мирному урегулированию этого конфликта, однако он не намерен выступать посредником в этом деле, которое является внутренним делом Испании", - заявил Таяни, отвечая на вопросы журналистов.
Он также вновь напомнил, что в случае выхода из состава Испании Каталония не сможет автоматически остаться членом ЕС и окажется за пределами сообщества.
Тема референдума о независимости Каталонии, который вызвал волну полицейского насилия в регионе и привел к острому кризису в отношениях между Барселоной и Мадридом, является одной из основных тем кулуарных переговоров на открывшемся в четверг в Брюсселе двухдневном саммите глав государств и правительств ЕС. В формальную повестку дня этот вопрос не включен, поскольку все страны и институты Евросоюза ранее заявили, что считают этот кризис внутренним делом Испании.