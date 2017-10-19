Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция не позволила протестующим установить новые палатки у Рады

Международная панорама
19 октября, 18:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, октября. /ТАСС

Митингующие пригнали в правительственный квартал четыре автомобиля с палатками, которые попытались пронести в палаточный городок

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Киева не позволила протестующим установить новые палатки у здания Верховной рады, где со вторника продолжаются антиправительственные акции. Митингующие пригнали в правительственный квартал четыре автомобиля с палатками, которые попытались пронести в палаточный городок. Однако полицейские не дали им пройти, сославшись на соображения безопасности.

Смотрите также

Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой

Внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко, который также находится среди протестующих, пытался вступить в переговоры с представителями столичного управления Национальной полиции, но получил отказ, сообщает "Украинская правда". Правоохранители заявили, что у них нет возможности проверить, нет ли внутри палаток запрещенных предметов, а потому не позволят пронести их к зданию парламента.

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.

Сегодня крупных столкновений отмечено не было. Ранее представители палаточного городка заявили, что, несмотря на внесение в повестку дня и отправку Радой первых двух законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционный суд, расходиться пока они не собираются. Позже стало известно, что законопроекты по реформе избирательной системы были отклонены депутатами Верховной рады.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Акции протеста в Киеве
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал экс-главу МИД РФ Козырева
2
В Госдуме заявили, что у России есть потенциал, чтобы кормить 1,3 млрд человек
3
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
4
СК РФ подтвердил возбуждение дела о хищении денег у Этуша
5
Путин: ЕГЭ ограничивает творчество
6
Путин считает чрезмерное доверие Западу главной ошибкой РФ последних лет
7
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама