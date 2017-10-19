Полиция не позволила протестующим установить новые палатки у Рады

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Полиция Киева не позволила протестующим установить новые палатки у здания Верховной рады, где со вторника продолжаются антиправительственные акции. Митингующие пригнали в правительственный квартал четыре автомобиля с палатками, которые попытались пронести в палаточный городок. Однако полицейские не дали им пройти, сославшись на соображения безопасности.

Внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко, который также находится среди протестующих, пытался вступить в переговоры с представителями столичного управления Национальной полиции, но получил отказ, сообщает "Украинская правда". Правоохранители заявили, что у них нет возможности проверить, нет ли внутри палаток запрещенных предметов, а потому не позволят пронести их к зданию парламента.

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда. Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.

Сегодня крупных столкновений отмечено не было. Ранее представители палаточного городка заявили, что, несмотря на внесение в повестку дня и отправку Радой первых двух законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности в Конституционный суд, расходиться пока они не собираются. Позже стало известно, что законопроекты по реформе избирательной системы были отклонены депутатами Верховной рады.