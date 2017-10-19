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СМИ: не менее 15 человек пострадали при взрыве на юго-западе Пакистана

Международная панорама
19 октября, 19:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Причиной взрыва стала брошенная неизвестными граната

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек получили ранения в четверг в результате взрыва на рынке в городе Мастунг в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал GeoTV.

По его данным, причиной взрыва стала брошенная неизвестными граната. Взрывом также были повреждены четыре магазина и два автомобиля.

Крупнейшая провинция Пакистана Белуджистан является местом ожесточенного противостояния правительственных войск и местных сепаратистов, а также боевиков, действующих там фундаменталистских террористических группировок.

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