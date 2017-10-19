Рада провалила голосования по трем проектам избирательной реформы

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Верховная рада Украины отложила до следующего заседания рассмотрение избирательной реформы, принятия которой требуют участники начавшейся во вторник у здания парламента акции протеста. "К ее рассмотрению мы приступим на следующей пленарной неделе (31 октября - 3 ноября, прим.ТАСС)", - заявил спикер парламента Андрей Парубий. При этом он посетовал, что ни один из трех законопроектов, предложенных в четверг к рассмотрению, не нашел поддержки среди депутатов в первом чтении.

В настоящее время на Украине действует смешанная избирательная система, при которой половина депутатов избирается от политических партий, набравших не менее 5% голосов, а половина - по одномандатным округам. Участники акции протеста как раз требуют отказаться о одномандатных округов и полностью перейти на голосование по партийным спискам.

Набравший в четверг больше всего голосов - 169 - законопроект, предполагает создание в стране 27 избирательных участков, в которых политические партии будут бороться за голоса избирателей по открытым спискам. По мнению авторов, это позволит избежать махинаций при назначении депутатов, так как избиратель не просто проголосует за одну из партий, но и за ее конкретного представителя, которого он хотел бы видеть в парламенте.