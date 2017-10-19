Трампа смутил вопрос журналистов о превращении Пуэрто-Рико в американский штат

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президента США Дональда Трампа в четверг смутил вопрос журналистов о статусе свободно присоединившейся к стране территории Пуэрто-Рико. Во время встречи с губернатором карибского острова Рикардо Россельо в Белом доме у американского лидера спросили о том, должно ли это свободно ассоциированное государство стать американским штатом. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Вы меня поставили в неловкое положение с этим вопросом", - отметил он, отказавшись отвечать на него.

В июне этого года 97% участников референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за то, чтобы эта территория стала 51-м американским штатом. Итог волеизъявления граждан архипелага носит исключительно рекомендательный характер для Конгресса.

В результате разрушительного урагана "Мария", по последним оценкам, около 85% домов и предприятий на острове остаются обесточенными. Число жертв удара стихии превысило 45 человек, более 110 числятся пропавшими без вести. Ситуацию ухудшает серьезный экономический кризис, из-за которого власти острова не могут расплатиться с долгами в размере примерно $70 млрд.

"Мария" обрушилась на Пуэрто-Рико 20 сентября, принеся на остров с населением около 3,4 млн человек мощные ветра и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. В стране после стихийного бедствия возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. Согласно подсчетам аналитического агентства Moody's Analytics, нанесенный ущерб может составить до $95 млрд.