Колонна участников протеста в Киеве двинулась от Рады к администрации президента

Россиянка Вихлянцева впервые в карьере вышла в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 21:43
В Минкультуры пояснили, почему "Союзмультфильм" остался без здания на ДолгоруковскойОбщество 19 октября, 21:32
Абдулатипов: России необходимо провести аудит ресурсов и источников развития на КаспииПолитика 19 октября, 21:30
Россиянка Аугустинас завоевала серебро в гонке с выбыванием на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 21:29
Алексей Миранчук не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Шерифом" из-за травмыСпорт 19 октября, 21:22
Хачанов обеспечил себе участие в молодежном итоговом турнире ATPСпорт 19 октября, 21:11
ЦБ РФ подтвердил списание средств со счетов руководства и бенефициаров БинбанкаЭкономика и бизнес 19 октября, 21:01
Литовский теннисист Беранкис вышел в полуфинал "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 19 октября, 20:49
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом РоссииПолитика 19 октября, 20:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в правительственном квартале Киева сформировали колонну и двинулись от здания парламента в сторону администрации президента, чтобы вручить Петру Порошенко требование о создании Антикоррупционного суда. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.
В колонне находится около ста человек, их сопровождают сотрудники полиции. Протестующих возглавляют представители "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, а также депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев, который ранее и озвучил призыв идти к администрации главы государства.
"Предлагаю участникам акции организоваться и колонной идти к президенту с требованием создания Антикоррупционного суда", - заявил он. "Сегодня мы пойдем к нему [Порошенко] в офис, а если он не сделает того, что должен сделать президент, тогда мы пойдем к нему домой, пойдем туда, где у него бизнес", - добавил он.
Создание Антикоррупционного суда - одно из трех требований политической реформы, проведение которой добиваются участники акции.