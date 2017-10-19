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Колонна участников протеста в Киеве двинулась от Рады к администрации президента

Международная панорама
19 октября, 21:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, октября. /ТАСС

Протестующих возглавляют представители "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, а также депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев

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КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Участники акции протеста в правительственном квартале Киева сформировали колонну и двинулись от здания парламента в сторону администрации президента, чтобы вручить Петру Порошенко требование о создании Антикоррупционного суда. Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

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В колонне находится около ста человек, их сопровождают сотрудники полиции. Протестующих возглавляют представители "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, а также депутат Рады от партии "Самопомощь" Егор Соболев, который ранее и озвучил призыв идти к администрации главы государства.

"Предлагаю участникам акции организоваться и колонной идти к президенту с требованием создания Антикоррупционного суда", - заявил он. "Сегодня мы пойдем к нему [Порошенко] в офис, а если он не сделает того, что должен сделать президент, тогда мы пойдем к нему домой, пойдем туда, где у него бизнес", - добавил он.

Создание Антикоррупционного суда - одно из трех требований политической реформы, проведение которой добиваются участники акции.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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