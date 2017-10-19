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Трамп считает необходимым воздерживаться от конфликтов с Россией

Международная панорама
19 октября, 21:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

Помощник президента США по национальной безопасности также отметил, что глава Белого дома определил совершенно ясные направления действий в отношениях с Москвой

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/KEVIN DIETSCH/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает необходимым воздерживаться от конфликтов с Россией, но при этом противостоять ее влиянию на Ближнем Востоке и Украине. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий. Фонд ведет прямую трансляцию выступления.

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"Что касается России, то она представляет для нас вызов в области национальной безопасности", - заметил Макмастер, напомнив, что президент США Дональд Трамп определил для администрации "совершенно ясные и определенные направления действий в отношениях" с Москвой.

"Так, у него [Трампа] весьма прочная позиция по Ближнему Востоку и, например, Украине, где надо противостоять дестабилизирующему поведению России", - утверждал помощник главы государства. "Однако он также хочет, чтобы мы обеспечивали сдерживание какого-либо конфликта с Россией. Мы не считаем, что это [конфликт] будет отвечать чьим бы то ни было интересам", - подчеркнул Макмастер.

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Персоны
Трамп, Дональд Макмастер, Герберт
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