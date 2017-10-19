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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает необходимым воздерживаться от конфликтов с Россией, но при этом противостоять ее влиянию на Ближнем Востоке и Украине. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий. Фонд ведет прямую трансляцию выступления.
"Что касается России, то она представляет для нас вызов в области национальной безопасности", - заметил Макмастер, напомнив, что президент США Дональд Трамп определил для администрации "совершенно ясные и определенные направления действий в отношениях" с Москвой.
"Так, у него [Трампа] весьма прочная позиция по Ближнему Востоку и, например, Украине, где надо противостоять дестабилизирующему поведению России", - утверждал помощник главы государства. "Однако он также хочет, чтобы мы обеспечивали сдерживание какого-либо конфликта с Россией. Мы не считаем, что это [конфликт] будет отвечать чьим бы то ни было интересам", - подчеркнул Макмастер.