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ЕС не видит возможности выступить посредником в переговорах Испании и Каталонии

Международная панорама
19 октября, 22:13 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 19, октября. /ТАСС

По словам Дональда Туска, ситуация в автономии не входит в повестку Евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Евросоюз не видит возможности выступить посредником в переговорах между Мадридом и Каталонией в связи с ситуацией вокруг референдума о независимости региона. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

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"Не буду скрывать, ситуация в Испании - тревожная. Но страны-члены ясно дали понять, что нет никакого пространства для посредничества или международных действий", - сказал он.

По словам Туска, ситуация в Каталонии "не входит в повестку Евросоюза". "Мы все на эмоциях. Но если говорить формально, то нет никакого пространства для вмешательства в ситуацию со стороны Евросоюза", - добавил глава Евросовета.

Тема референдума о независимости Каталонии, который вызвал волну полицейского насилия в регионе и привел к острому кризису в отношениях между Барселоной и Мадридом, является одной из основных тем кулуарных переговоров на открывшемся в четверг в Брюсселе двухдневном саммите глав государств и правительств ЕС. В формальную повестку дня этот вопрос не включен, поскольку все страны и институты Евросоюза ранее заявили, что считают этот кризис внутренним делом Испании.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

Глава автономии Карлес Пучдемон направил в четверг письмо премьеру Испании Мариано Рахою, в котором пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу объявления независимости, если Мадрид не согласится на диалог. Правительство Испании в ответ на это заявило, что начинает процедуру запуска 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

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