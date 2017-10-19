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Число убийств гражданских сотрудников ООН сократилось до минимального уровня за пять лет

Международная панорама
19 октября, 22:48 UTC+3 ООН ООН 19, октября. /ТАСС

При этом число нападений на представительства и другие объекты организации выросло в 2016 году

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ООН, 19 октября. /ТАСС/. Число гражданских сотрудников ООН, погибших в результате нападений, сократилось до минимального уровня за последние пять лет. Об этом заявил в четверг журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"Несмотря на все более сложные условия с безопасностью и рост числа целенаправленных нападений на Организацию Объединенных Наций, число жертв среди персонала ООН сократилось до самого низкого уровня за последние пять лет", - сказал он. По его словам, в течение всего 2016 года и в первую половину 2017 года 28 сотрудников ООН погибли "в результате актов насилия и инцидентов, связанных с безопасностью".

При этом число нападений на представительства и другие объекты ООН в 2016 году выросло и составило 56 - против 35 атак, зафиксированных годом ранее. "2016 год стал наихудшим за все время, пока мы ведем такую статистику", - подчеркнул Дюжаррик.

В среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с начала 2017 года всемирная организация потеряла убитыми 67 миротворцев, причем 12 из них погибли в Центральноафриканской Республике.

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