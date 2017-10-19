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Саммит ЕС пообещал Италии широкую помощь для борьбы с миграцией

Международная панорама
19 октября, 21:51 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 19, октября. /ТАСС

Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что на эти цели страны ЕС выделят дополнительные средства

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза пообещали предоставить Италии "широкую помощь, чтобы закрыть средиземноморский маршрут" нелегальной миграции. Об этом в четверг заявил глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции после завершения первого рабочего заседания саммита ЕС.

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"Лидеры согласились, что необходимо помочь Италии справиться с средиземноморским маршрутом. Мы решили предложить сильную поддержку Италии в работе с ливийскими властями", - сказал он.

По его словам, страны-члены ЕС обязались выделить дополнительные средства на эту задачу.

"У нас есть реальный шанс перекрыть центрально-средиземноморский маршрут (для нелегальной перевозки беженцев). Поэтому мы решили, что страны-члены выделят достаточное финансирование в поддержку фонда для Африки, - сообщил Туск. - Результаты мы должны увидеть в ближайшие недели".

Глава Евросовета отметил, что миграция наряду с политикой безопасности является одной из ключевых проблем ЕС, по решению которых "нужно двигаться вперед, сохраняя единство стран-членов".

"Пока я здесь, я буду стоять за это единство, так как оно является самой главной силой ЕС", - заявил Туск.

В прошлом году в Италию по морю прибыло рекордное число мигрантов - 181 тысяча. Большинство из них отплывали на судах из Ливии. В этом году цифры обещали быть еще больше, но благодаря неимоверным усилиям итальянского правительства и сотрудничеству с ливийскими властями на всех уровнях, миграционный поток удалось значительно уменьшить.

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