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МИД ФРГ: Трамп нацелился на разрушение всего, что было достигнуто при Обаме

Международная панорама
19 октября, 22:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, октября. /ТАСС

В частности Зигмар Габриэль назвал большой ошибкой то, что Трамп ставит под сомнение сделку с Тегераном

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БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подверг резкой критике внешнюю политику президента США Дональда Трампа и намерение разорвать соглашение по атомной программе Ирана.

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Цель Трампа - "разрушить то, что с трудом было создано при его предшественнике Обаме, - сначала реформу здравоохранения, потом международное соглашение по климату и теперь соглашение по атому с Ираном", заявил германский министр в опубликованном в четверг интервью газете Handelsblatt. "Внешняя политика тем самым деградирует до выполнения предвыборной пропаганды", - считает Габриэль.

Глава МИД назвал большой ошибкой то, что Трамп ставит под сомнение сделку с Тегераном. "Разрыв договора с Ираном в настоящее время представляет собой самую серьезную внешнеполитическую угрозу, - утверждал он. - Мир не станет безопаснее, если Иран после провала соглашения все же примет решение получить ядерное оружие".

Одновременно Габриэль высказал мнение, что США наносят вред в том числе германской экономике. По его словам, меры, предлагаемые Трампом против Ирана, являются "нападением на германскую экспортную модель". Глава МИД указал на то, что многие компании ФРГ и ЕС уже сегодня отказываются от сделок с Ираном, "поскольку боятся тотчас же попасть под санкции США".

13 октября Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений. Трамп поручил своей администрации "работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы разобраться с многими серьезными прорехами сделки для того, чтобы иранский режим никогда не смог угрожать миру ядерным оружием".

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Габриэль, Зигмар
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