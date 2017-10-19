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США ждут большего прогресса со стороны Китая по проблеме КНДР и торговле

Международная панорама
19 октября, 23:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что это не обязательно означает, что Вашингтон разочарован в Пекине

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают ожидать большего прогресса со стороны Китая в таких областях, как вопросы торговли и решение проблемы КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

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"Мы ожидаем увидеть изменения, мы ожидаем увидеть какое-то движение, касается ли это Северной Кореи, [территориальных споров] в Южно-Китайском море или же торговли", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Как пишет агентство, в интервью госсекретарь заявил, что это не обязательно означает, что Вашингтон разочарован в Пекине, однако он дал понять, что администрация США желает видеть больше прогресса на указанных направлениях.

По словам Тиллерсона, США уже долгое время в частном порядке поднимают эти вопросы во время встреч с представителями властей КНР. Госсекретарь отметил важность того, что "Китай знает" об ожиданиях Вашингтона. По его словам, США говорят об этом с КНР "уже в течение примерно шести месяцев". "На определенном этапе наступает время, когда становится допустимым пойти и поделиться с остальным миром тем, о чем мы говорили [с Китаем]", - указал он.

Ранее Тиллерсон обвинил Китай в провокационных действиях по отношению к соседним странам, "нарушении их суверенитета" и "подрыве международного порядка". В частности, он имел в виду территориальные споры между КНР и несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона в Южно-Китайском море. Госсекретарь подчеркнул, что Пекин бросает вызов "нормам, за которые выступают США и Индия". Официальный представитель МИД КНР Лу Кан назвал это заявление шефа американской дипломатии "предрассудком", поскольку, по его словам, оно страдает от нехватки объективности.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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