США ждут большего прогресса со стороны Китая по проблеме КНДР и торговле

Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:14
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"Политика 19 октября, 23:11
Россиянки Войнова и Шмелева завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:11
Скабелка: хоккеист "Авангарда" Лемтюгов до сих пор находится в реанимацииСпорт 19 октября, 23:05
Стоа: хоккеисты "Спартака" в матче с "Авангардом" выглядели сплоченным коллективомСпорт 19 октября, 23:02
Бывший глава оргкомитета Игр-2016 Нузман отпущен до судаСпорт 19 октября, 22:50
Епанчинцев: появление менеджера ХК "Спартак" на скамейке запасных было решением тренеровСпорт 19 октября, 22:46
Футболист "Зенита" Ригони оставил себе на память мяч после матча с "Русенборгом"Спорт 19 октября, 22:43
Манчини: "Зениту" надо работать над продвижением российского футболаСпорт 19 октября, 22:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают ожидать большего прогресса со стороны Китая в таких областях, как вопросы торговли и решение проблемы КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.
"Мы ожидаем увидеть изменения, мы ожидаем увидеть какое-то движение, касается ли это Северной Кореи, [территориальных споров] в Южно-Китайском море или же торговли", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Как пишет агентство, в интервью госсекретарь заявил, что это не обязательно означает, что Вашингтон разочарован в Пекине, однако он дал понять, что администрация США желает видеть больше прогресса на указанных направлениях.
По словам Тиллерсона, США уже долгое время в частном порядке поднимают эти вопросы во время встреч с представителями властей КНР. Госсекретарь отметил важность того, что "Китай знает" об ожиданиях Вашингтона. По его словам, США говорят об этом с КНР "уже в течение примерно шести месяцев". "На определенном этапе наступает время, когда становится допустимым пойти и поделиться с остальным миром тем, о чем мы говорили [с Китаем]", - указал он.
Ранее Тиллерсон обвинил Китай в провокационных действиях по отношению к соседним странам, "нарушении их суверенитета" и "подрыве международного порядка". В частности, он имел в виду территориальные споры между КНР и несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона в Южно-Китайском море. Госсекретарь подчеркнул, что Пекин бросает вызов "нормам, за которые выступают США и Индия". Официальный представитель МИД КНР Лу Кан назвал это заявление шефа американской дипломатии "предрассудком", поскольку, по его словам, оно страдает от нехватки объективности.