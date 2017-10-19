Шидло: ЕС будет принимать решения, касающиеся предоставления убежища, путем консенсуса

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БРЮССЕЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Польша добилась, чтобы в итоговом документе проходящего в Евросоюзе саммита был пункт, гарантирующий принятие всех решений в сфере системы предоставления временного убежища путем достижения согласия всех стран - членов сообщества. Об этом заявила в четверг глава польского правительства Беата Шидло на брифинге по итогам первой рабочей сессии саммита.
"По моей просьбе в текст была вписана поправка, гарантирующая, что все перемены, касающиеся реформы системы предоставления убежища, будут приниматься путем консенсуса всех государств-членов", - отметила она.