Госдепартамент США не знает, планируется ли встреча Тиллерсона и Лаврова в Женеве

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Госдепартамент не знает о каких-либо запланированных или ожидаемых встречах госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве на следующей неделе. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.

"Я не в курсе, чтобы такие встречи планировались или ожидались", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста, который поинтересовался, не планирует ли Тиллерсон таких встреч во время своего визита в Женеву на следующей неделе.

Ранее Госдепартамент объявил, что Тиллерсон отправляется в Саудовскую Аравию и Катар, после он посетит с визитом Индию и Пакистан, а затем примет участие в Женеве в мероприятиях, касающихся гуманитарных кризисов в мире.