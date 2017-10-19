Госдепартамент США не знает, планируется ли встреча Тиллерсона и Лаврова в Женеве

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ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Госдепартамент не знает о каких-либо запланированных или ожидаемых встречах госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Женеве на следующей неделе. Об этом заявила в четверг руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов.
"Я не в курсе, чтобы такие встречи планировались или ожидались", - ответила она на соответствующий вопрос журналиста, который поинтересовался, не планирует ли Тиллерсон таких встреч во время своего визита в Женеву на следующей неделе.
Ранее Госдепартамент объявил, что Тиллерсон отправляется в Саудовскую Аравию и Катар, после он посетит с визитом Индию и Пакистан, а затем примет участие в Женеве в мероприятиях, касающихся гуманитарных кризисов в мире.