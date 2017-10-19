США будут интегрировать силовые инструменты против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ставит задачу интегрировать все силовые инструменты для достижения поставленных целей на международной арене, в первую очередь по Ирану. Об этом сообщил в четверг помощник главы государства по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в вашингтонском Фонде защиты демократий. Фонд ведет прямую трансляцию речи и ответов Макмастера на вопросы присутствующих в зале.

"Мы столкнулись с таким вызовом, как ревизия баланса сил, которая ниспровергает мировой порядок в области политики и безопасности, который был сформирован по итогам Второй мировой войны и холодной войны и который США помогли создать. Этот мировой порядок позволял предотвращать конфликты между державами на протяжении 70 лет, а также расширять сообщество свободных и демократических государств", - подчеркнул Макмастер.

"Мы разработали политический курс, предусматривающий применение всех имеющихся в наличии силовых инструментов: дипломатических, информационных, военных, экономических, правоохранительных, разведывательных. Главным является применение их интегрированным образом", - подчеркнул Макмастер, приведя в качестве примера новую стратегию по отношению к Ирану.

"Вместо того, чтобы сосредоточивать все усилия на СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), наша новая стратегия учитывает весь спектр дестабилизирующего поведения и вредоносной деятельности Ирана, включая материальную и финансовую поддержку терроризма и экстремизма, попустительство несущему смерть режиму Асада [президента Сирии Башара Асада], безудержной враждебности в отношении Израиля, неоднократное создание угрозы судоходству, особенно в стратегически важном Персидском заливе", - пояснил помощник президента США.

Он также обвинил Тегеран в "кибератаках на США, Израиль, американских союзников и партнеров в Персидском заливе, тотальном нарушении прав человека, произвольном задержании иностранных граждан под ложными предлогами".

Помощник президента охарактеризовал прежний подход США к отвращению угроз национальной безопасности "почти нарциссическим, когда мы руководствовались предпочтениями, а не тем, что было продиктовано конкретной обстановкой". Макмастер назвал такой подход "маскарадом стратегий".

13 октября президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.