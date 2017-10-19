Тиллерсон заявил, что намерен оставаться на своем посту, пока его не попросят уйти

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НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен оставаться на своей должности до тех пор, пока его не попросят уйти в отставку. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.
"Я предан делу служения стране и этому президенту (Дональду Трампу - прим. ТАСС), и до тех пор, пока кто-то не скажет мне, что мои услуги больше не нужны, я собираюсь продолжать [оставаться на своей должности]", - сказал он.
Как пишет Bloomberg, госсекретарь также заявил, что годы работы в нефтяной корпорации ExxonMobil, в которой он занимал должность гендиректора, научили его быть "довольно толстокожим" и не реагировать на спекуляции, появляющиеся в СМИ.
Ранее телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад Тиллерсон якобы пренебрежительно высказался о Трампе и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее госсекретарь опроверг эту информацию, а Трамп призвал Эн-би-си извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение достоверным.
Впоследствии телекомпания CNN сообщила, что, как полагают официальные лица в американской администрации, дни Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены.