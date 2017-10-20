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МИД Финляндии: ЕС хочет услышать детали по инициативе РФ о миссии ООН в Донбассе

Международная панорама
20 октября, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Министр иностранных дел Тимо Сойни отметил, что страны ЕС не отвергли предложение, но хотели бы его изучить

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза не отвергли инициативу РФ о размещении охранной миссии ООН в Донбассе и хотели бы услышать о ней больше. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете "Коммерсант".

"Российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе, - сказал он. - И мы хотим услышать больше".

"Российское предложение рассматривается. Страны ЕС его не отвергли, но нам нужно его изучить", - добавил Сойни.

Президент России Владимир Путин 5 сентября выступил с предложением о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Киев сразу же заявил, что предложенный президентом РФ формат миротворческой миссии в Донбассе не устраивает Украину, которая настаивает на первоочередном размещении контингента ООН на российско-украинской границе.

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