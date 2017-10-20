МИД Финляндии: ЕС хочет услышать детали по инициативе РФ о миссии ООН в Донбассе

Хэмилтон в США попробует с первой попытки досрочно стать чемпионом "Формулы-1"Спорт 20 октября, 0:41
Медведева и Ханю выступят на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в МосквеСпорт 20 октября, 0:15
"Зенит" и "Локомотив" увеличили отрыв России от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 20 октября, 0:13
ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 1,2 тыс. объектов террористовАрмия и ОПК 20 октября, 0:08
ЦСКА проиграл "Реалу" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 20 октября, 0:00
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в матче Лиги ЕвропыСпорт 19 октября, 23:56
Матч Лиги Европы "Фастав" - "Копенгаген" прерван из-за густого туманаСпорт 19 октября, 23:49
Участники фестиваля молодежи обсудили благотворительность и парламентаризмОбщество 19 октября, 23:48
Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза не отвергли инициативу РФ о размещении охранной миссии ООН в Донбассе и хотели бы услышать о ней больше. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете "Коммерсант".
"Российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе, - сказал он. - И мы хотим услышать больше".
"Российское предложение рассматривается. Страны ЕС его не отвергли, но нам нужно его изучить", - добавил Сойни.
Президент России Владимир Путин 5 сентября выступил с предложением о размещении на линии соприкосновения в Донбассе миссии ООН для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Киев сразу же заявил, что предложенный президентом РФ формат миротворческой миссии в Донбассе не устраивает Украину, которая настаивает на первоочередном размещении контингента ООН на российско-украинской границе.