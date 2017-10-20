Финляндия не исключает полностью вступление в НАТО

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полностью исключать возможность вступления Финляндии в НАТО не следует, но правительство страны считает такой путь неактуальным. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете "Коммерсант".

"Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО, - сказал он. - Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей".

"Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", - добавил Сойни.

Сойни также отметил, что в Хельсинки не видят какой- либо угрозы со стороны России. "Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение", - сказал он.