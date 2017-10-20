Финляндия не исключает полностью вступление в НАТО

Хэмилтон в США попробует с первой попытки досрочно стать чемпионом "Формулы-1"Спорт 20 октября, 0:41
Медведева и Ханю выступят на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в МосквеСпорт 20 октября, 0:15
"Зенит" и "Локомотив" увеличили отрыв России от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 20 октября, 0:13
ВКС РФ за неделю уничтожили в Сирии более 1,2 тыс. объектов террористовАрмия и ОПК 20 октября, 0:08
ЦСКА проиграл "Реалу" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 20 октября, 0:00
"Локомотив" сыграл вничью с "Шерифом" в матче Лиги ЕвропыСпорт 19 октября, 23:56
Матч Лиги Европы "Фастав" - "Копенгаген" прерван из-за густого туманаСпорт 19 октября, 23:49
Участники фестиваля молодежи обсудили благотворительность и парламентаризмОбщество 19 октября, 23:48
Россияне с Перкинсом не смогли завоевать бронзу в командном спринте на ЧЕ по велотрекуСпорт 19 октября, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полностью исключать возможность вступления Финляндии в НАТО не следует, но правительство страны считает такой путь неактуальным. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете "Коммерсант".
"Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО, - сказал он. - Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей".
"Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", - добавил Сойни.
Сойни также отметил, что в Хельсинки не видят какой- либо угрозы со стороны России. "Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение", - сказал он.