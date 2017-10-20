Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финляндия не исключает полностью вступление в НАТО

Международная панорама
20 октября, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Глава МИД страны заявил, что нынешнее правительство страны считает данный вопрос неактуальным

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полностью исключать возможность вступления Финляндии в НАТО не следует, но правительство страны считает такой путь неактуальным. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете "Коммерсант".

"Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО, - сказал он. - Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей".

"Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", - добавил Сойни.

Сойни также отметил, что в Хельсинки не видят какой- либо угрозы со стороны России. "Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Постпред США при ООН: Россия должна ответить за "вмешательство" в выборы
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
7
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама