Финляндия считает возможным сотрудничество центра по гибридным угрозам с экспертами из РФ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Финляндия считает возможным сотрудничество между Экспертным центром Евросоюза по отражению гибридных угроз в Хельсинки и российскими специалистами в сфере кибербезопасности. Об этом заявил глава МИД Финляндии Тимо Сойни в интервью газете "Коммерсантъ".

"Конечно, возможно: это же многонациональный центр, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Но он [центр] работает независимо от финских властей, и мы не можем диктовать им, с кем сотрудничать и чем заниматься. Если, конечно, речь не идет непосредственно о финской системе безопасности".

Церемония открытия Экспертного центра Евросоюза по отражению гибридных угроз в Хельсинки состоялась 2 октября. В работе центра участвуют Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, Великобритания, США, Испания, Эстония и Норвегия.

Бюджет финского центра составит 1,5 млн евро, его будут пополнять за счет членских взносов. Организация объединит ученых и практиков и будет в том числе заниматься анализом стратегического уровня и обучением. Планируется, что в штаб- квартире центра в Хельсинки будут работать десять человек.