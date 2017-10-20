Консерваторы Себастьяна Курца победили на парламентских выборах в Австрии

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее 31-летним председателем и министром иностранных дел Себастьяном Курцем победила на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) с 31,5% голосов. Об этом сообщило в четверг министерство внутренних дел республики, которое занимается организацией выборов и контролирует работу федеральной избирательной комиссии, после подсчета всех голосов австрийцев с учетом досрочного голосования по почте и по открепительным удостоверениями.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) канцлера Кристиана Керна занимает второе место с 26,9% голосов. Третье место с показателем 26% голосов завоевала правая Австрийская партия свободы (АПС) с ее председателем Хайнцем- Кристианом Штрахе, которая показала один из лучших результатов в своей истории по числу набранных голосов. Четвертой партией стала "Новая Австрия" с 5,3% голосов, пятое место заняло движение "Список Петера Пильца" с показателем 4,4% голосов.

Таким образом, в парламент Австрии нового созыва проходят пять политических партий.