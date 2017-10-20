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Госдеп счел требование к губернаторам Венесуэлы присягать КА "антидемократическим"

Международная панорама
20 октября, 0:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, октября. /ТАСС

Губернаторы-социалисты, победившие на региональных выборах 15 октября в 18 из 23 штатов Венесуэлы, ранее принесли присягу перед Конституционной ассамблеей

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ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сочли антидемократическим шагом требование властей Венесуэлы к избранным губернаторам приносить присягу перед Конституционной ассамблеей (КА). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"США осуждают последний по времени антидемократический шаг правительства Венесуэлы: требовать от избранных губернаторов приносить присягу перед КА, чтобы вступить в должность. Такое применение этого нелегального параллельного института власти [КА] для получения контроля над конституционными властями страны крайне тревожно", - полагает американское внешнеполитическое ведомство.

Губернаторы-социалисты, победившие на региональных выборах 15 октября в 18 из 23 штатов Венесуэлы, в среду принесли присягу перед КА. Пятеро представителей оппозиции отказались проходить эту процедуру. Глава государства Николас Мадуро ранее заявил, что в стране "не будет ни одного губернатора", который займет пост без предварительного принесения присяги перед "органом, обладающим всей полнотой власти в стране".

КА, созванная по решению главы государства без проведения предварительного референдума, была избрана 30 июля. Оппозиция бойкотировала участие в этом голосовании, а его проведение было встречено неодобрением со стороны международного сообщества. США назвали выборы в КА "ударом по демократии во всем полушарии" и ввели санкции против Мадуро.

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