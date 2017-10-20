Тиллерсон: Пекин зашел слишком далеко в связи с ситуацией в Южно-Китайском море

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НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Вашингтон полагает, что Пекин вышел за рамки допустимого в том, что касается территориальных споров в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава американского внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в четверг.
Тиллерсон констатировал, что в прошлом Пекину и Вашингтону удавалось устранять разногласия путем переговоров. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что Китай "зашел слишком далеко" в том, что касается ситуации в Южно-Китайском море. Говоря о состоянии отношений между США и КНР, шеф американской дипломатии отметил, что "некоторые вещи перестали работать". "Нам нужно заняться этим", - добавил он.
Говоря о возможных шагах американской стороны с целью урегулирования указанных разногласий, а также в связи с наличием дисбаланса в торговле между США и КНР, госсекретарь отметил: "Мы можем сделать это двумя способами". "Мы можем сделать это совместно и в сотрудничестве или мы можем принять меры и позволить вам [то есть китайской стороне] на них реагировать".
Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.