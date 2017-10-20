Суд приговорил жителя Иллинойса к 15 годам тюрьмы за попытку вступить в "Джебхат ан-Нусру"

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НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Суд в американском Чикаго приговорил жителя штата Иллинойс Абделлу Ахмада Туниси к 15 годам лишения свободы за попытку вступить в ряды террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении прокуратуры Северного округа Иллинойса, размещенном в четверг на сайте ведомства.
"Федеральный судья приговорил жителя пригорода Чикаго [Абделлу Ахмада Туниси] к 15 годам тюрьмы за попытку отправиться за рубеж, чтобы присоединиться к джихадистской группировке боевиков в Сирии", - отмечается в нем.
По данным следствия, 23-летний Туниси при попытке связаться с террористами попал на подставной сайт, созданный Федеральным бюро расследований (ФБР). Под видом члена "Джебхат ан-Нусры", которая тесно связана с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ), переписку с ним вел один из агентов ведомства. Как отмечают в прокуратуре, Туниси во время данных контактов сообщил о своей готовности вести экстремистскую деятельность, однако признался, что у него для этого не хватает опыта.
Задержание Туниси было произведено в апреле 2013 года, когда он готовился к вылету из Чикаго в Турцию, чтобы оттуда перебраться в Сирию. Ему были предъявлены обвинения в сговоре с целью оказания материальной поддержки зарубежной террористической организации.
В августе 2015 года Туниси признал свою вину. Несмотря на это, суд приговорил его к максимально возможному по предъявленным обвинениям наказанию.