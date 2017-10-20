Мэй покинула евросаммит, призвав власти ЕС к прогрессу на переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже покинула саммит ЕС в Брюсселе, призвав власти сообщества к прогрессу на переговорах по Brexit. Как передало агентство Reuters, об этом заявил в четверг журналистам в Брюсселе представитель британского правительства.

Как было сказано, обращаясь на ужине к лидерам стран Евросоюза, глава правительства Великобритании заявила: "Нам следует быть оптимистичными и амбициозными в отношении того, чего мы можем достичь, поскольку мы придерживаемся одних и тех же основных убеждений в том, что касается веры в свободную торговлю, в жесткую и честную конкуренцию, в неукоснительное соблюдение прав потребителей и высокие стандарты регулирования".

Тем самым Тереза Мэй дала понять, что ничто не сдерживает власти в Брюсселе к тому, чтобы пойти навстречу Лондону на зашедших в тупик переговорах. Ранее планировалось, что на нынешнем саммите ЕС Великобритании и европейскому сообществу удастся существенно продвинуться вперед, перейдя от переговоров об условиях "развода" к обсуждению переходного периода и будущим торговым отношениям Соединенного Королевства с континентальной Европой. Однако отсутствие прогресса на переговорах существенно понизило значение этого саммита. Неслучайно лондонская газета Times написала, что этот "евросаммит является унижением для Терезы Мэй".

Ранее в Брюсселе побывал с визитом и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, который встретился с главным переговорщиком Брюсселя в диалоге с Лондоном Мишелем Барнье и несколькими лидерами стран ЕС, в том числе с главами правительств Италии, Португалии и Швеции. По мнению британской прессы, этой поездкой Корбин отчасти подорвал позиции британского премьер-министра.