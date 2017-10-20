Назначенные парламентом Венесуэлы судьи прибыли в Чили после побега из своей страны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чили Эральдо Муньос встретил в аэропорту четырех членов Верховного суда (ВС) Венесуэлы, которые были назначены оппозиционным парламентом вопреки решению высшей судебной инстанции. Об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство Чили.

"От имени президента республики и правительства Чили добро пожаловать в Чили, которая с этого момента, мы надеемся, будет вашей второй родиной", - сказал Муньос в аэропорту.

По словам министра, членам ВС было предоставлено убежище и вид на жительство в Чили. В течение четверга к судьям должен присоединится еще один их коллега.

Ранее агентство Reuters сообщило, что пятеро членов ВС Венесуэлы, обратившихся за убежищем в посольством Чили в Каракасе 2,5 месяца назад, сбежали из Венесуэлы.

Национальная ассамблея Венесуэлы выбрала новых членов высшей судебной инстанции в июле, однако они не смогли приступить к выполнению своих обязанностей. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял о намерении отправить их всех в тюрьму.

Действующий состав ВС был выбран в декабре 2015 года. Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах. ВС стал одним из главных инструментов президента в борьбе с оппозицией. Он неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства.