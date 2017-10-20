Власти Венесуэлы обвинили Чили в намерении дестабилизировать ситуацию в стране

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса в четверг обвинил Чили в стремлении дестабилизировать ситуацию в Боливарианской Республике. Так он отреагировал на встречу своего чилийского коллеги Эральдо Муньоса с четырьмя назначенными Национальной ассамблеей членами Верховного суда (ВС), которая прошла в Сантьяго.

"Сожалеем, что министр иностранных дел Эральдо Муньос выступает как раб венесуэльских ультраправых и политики превосходства [президента США] Дональда Трампа, - написал Арреаса в своем Twitter. - Такими действиями правительство Чили содействует дестабилизации в Венесуэле, когда в нашей стране демократический мир".

Как ранее сообщило чилийское внешнеполитическое ведомство, Муньос объявил, что членам ВС Венесуэлы было предоставлено убежище и вид на жительство в Чили. В течение четверга к судьям должен присоединиться еще один их коллега.

Парламент Венесуэлы, находящийся под контролем политических оппонентов правительства, назначил новых членов ВС в июле, однако они не смогли приступить к выполнению своих обязанностей, ряд из них позднее покинул страну. Ранее в этом месяце в Вашингтоне при Организации американских государств состоялась церемония приведения к присяге этих судей.

Действующий состав ВС был выбран в декабре 2015 года. Это произошло за несколько дней до парламентских выборов, на которых социалисты потерпели поражение. Высшая судебная инстанция стала одним из главных инструментов президента Николаса Мадуро в борьбе с оппозицией. ВС неоднократно признавал недействительными решения Национальной ассамблеи, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства.