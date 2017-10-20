Премьер Нидерландов призвал Британию "прекратить ходить по кругу" по вопросу выхода из ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Великобритания должна прекратить ходить по кругу и внести определенную ясность в вопрос выхода из Европейского союза. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге для журналистов по итогам первого дня саммита ЕС.

"Если британское правительство хочет добиться прогресса, оно должно нам назвать если не саму сумму (которую Великобритания должна будет заплатить в связи с выходом из ЕС - прим. ТАСС), то, по крайне мере, [представить] свое видение того, каким образом мы можем договориться об этой цифре совместно с Европой, - отметил он. - В противном случае мы просто продолжим ходить по кругу".

"Мы должны учитывать, что они хотят продолжать процесс выхода из ЕС, - добавил Рютте. - Я до сих пор считаю, что это плохая идея: плохая для Европы, плохая для Великобритании. Британцы платят высокую цену за это, поэтому лучше этого было бы не делать. Но если уж другого выхода нет, то давайте сделаем так, чтобы ущерб был минимальным для всех".