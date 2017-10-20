Минобороны США и Израиля создают рабочую группу для углубления сотрудничества

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ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Министерства обороны США и Израиля создают совместную рабочую группу для углубления военного сотрудничества. Об этом объявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис непосредственно перед началом переговоров в американской столице со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом.
"Израиль и США - партнеры в противостоянии множеству угроз, проистекающих со стороны соседних с Израилем стран, которые хотят подорвать стабильность в регионе, что в свою очередь отразится на стабильности во всем мире, - указал Мэттис. - Сейчас, как никогда ранее, важно, чтобы мы совместно реагировали на эти угрозы и укрепляли наше сотрудничество путем формирования рабочей группы. Это позволит расширить и углубить наши отношения, поскольку мы сталкиваемся с новыми угрозами".
"Я бы хотел бы услышать от вас, что вы думаете о ситуации с безопасностью в регионе и что вас тревожит больше всего", - добавил Мэттис, обращаясь к Либерману.
Израильский министр в ответном слове заметил, что "полностью согласен с необходимостью формирования рабочей группы". "Мы [в Израиле] поддерживаем позицию президента Дональда Трампа в отношении угроз со стороны Ирана, эта проблема - насущная и требует незамедлительных действий, - продолжил Либерман. - Мы сталкиваемся с большим количеством проблем на Ближнем Востоке, где на самом деле противостояние происходит не между евреями и мусульманами или христианами, не между суннитами и шиитами, а между радикалами и теми, кто придерживается умеренных взглядов".
Стенограмму их высказываний распространила пресс-служба Пентагона.
Либерман прилетел в Вашингтон буквально через три дня после того, как провел встречу в Тель-Авиве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.