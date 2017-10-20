Пентагон не уточняет, состоится ли встреча Шойгу и Мэттиса на Филиппинах

ВАШИНГТОН, 20 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министерство обороны США пока отказывается сообщить, планируется ли какой-либо двусторонний контакт между руководителем этого ведомства Джеймсом Мэттисом и его российским коллегой Сергеем Шойгу на Филиппинах. Планируется, что в начале будущей неделе и Шойгу, и Мэттис примут участие в заседании министров обороны объединения "АСЕАН+", которое состоится в Маниле.

О визите Мэттиса на Филиппины объявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. "Министр в эти выходные покидает [США], чтобы принять участие в саммите АСЕАН на Филиппинах", - сказала Уайт, выступая в четверг на регулярном брифинге для журналистов.

В свою очередь старший сотрудник пресс-службы Пентагона, который будет непосредственно сопровождать Мэттиса в этой поездке, заявил позднее корр. ТАСС, отвечая на вопросы о том, намечается ли на Филиппинах контакт министров обороны России и США, что точная программа двусторонних встреч Мэттиса еще не сверстана. Кроме того, этот представитель военного ведомства США по сути дал понять, что оглашать заранее планы проведения таких встреч американская сторона не собирается. "Двусторонние встречи все еще продолжают координироваться [с иностранными партнерами]. Мы будем выпускать отчеты об этих двусторонних встречах по их завершении", - отметил представитель Пентагона.

Он не стал отвергать замечание корреспондента ТАСС о том, что Пентагон по существу, если судить по этим высказываниям, не исключает контакта между Шойгу и Мэттисом. Но никаких дальнейших комментариев этот представитель Пентагона не дал. Воздержался от них и целый ряд других сотрудников пресс-службы Минобороны США, к которым обратился корресопндент ТАСС. Личных контактов между Шойгу и Мэттисом, который приступил к исполнению должностных обязанностей в январе, до сих пор не было.

23-24 октября на Филиппинах пройдет сначала встреча министров обороны АСЕАН (Ассоциации государств Юго- Восточной Азии, членами которой Россия и США не являются), а затем совещание глав военных ведомств в формате "АСЕАН+". Участниками объединения "АСЕАН+" являются в общей сложности 18 стран. Речь идет о 10 участницах АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Австралии, Индии, Китае, Республике Корея, Новой Зеландии, России, США и Японии.

Между тем в августе Москва анонсировала визит министра обороны России Сергея Шойгу на Филиппины. Информацию об этом обнародовал замглавы российского военного ведомства Александр Фомин. Затем посол Филиппин в Москве Карлос Соррета подтвердил, что Манила ожидает визита министра обороны России Сергея Шойгу в октябре в привязке к встречам по линии АСЕАН и "АСЕАН+". "Министр будет находиться на Филиппинах в рамках встреч глав военных ведомств АСЕАН", - пояснил тогда посол, отвечая на вопрос ТАСС.