В ООН считают, что страх России и Китая перед гражданским обществом противоречит их силе

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия "неспешно, но уверенно" использует свою власть и влияние в мире, но при этом боится независимого гражданского общества, как и Китай. С таким мнением верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил в четверг перед аудиторией института Джейкоба Блауштейна в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба всемирной организации.

"Калейдоскоп глобальной власти претерпевает изменения. И самый очевидный тому пример - расцвет Китая, его экономический рост, консолидация власти внутри страны и стратегические амбиции, - рассказал чиновник ООН. - Существует и настойчивость России, которая неспешно, но уверенно использует свою власть и влияние. И все же уверенность обеих стран противоречит их видимому страху перед независимым гражданским обществом, правозащитниками и всеобщими вопросами прав человека".

Аль-Хусейн отметил, что "остается лишь догадываться", как сложатся отношения Москвы и Пекина в будущем.