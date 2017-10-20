В ООН считают, что страх России и Китая перед гражданским обществом противоречит их силе

CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 3:16
В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствахОбщество 20 октября, 2:58
Дебютный гол Антона Миранчука помог "Локомотиву" сыграть вничью с "Шерифом" в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 2:47
"Роснефть" примет участие в проекте по эксплуатации нефтепровода в Иракском КурдистанеЭкономика и бизнес 20 октября, 2:01
Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестахМеждународная панорама 20 октября, 1:55
Тарантино заявил, что знал о преступлениях Харви ВайнштейнаОбщество 20 октября, 1:54
Президент "Локомотива" выделил игру Антона Миранчука в составе команды в матче с "Шерифом"Спорт 20 октября, 1:48
Неймар оштрафован на $1,2 млн за неуплату налогов в БразилииСпорт 20 октября, 1:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия "неспешно, но уверенно" использует свою власть и влияние в мире, но при этом боится независимого гражданского общества, как и Китай. С таким мнением верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил в четверг перед аудиторией института Джейкоба Блауштейна в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба всемирной организации.
"Калейдоскоп глобальной власти претерпевает изменения. И самый очевидный тому пример - расцвет Китая, его экономический рост, консолидация власти внутри страны и стратегические амбиции, - рассказал чиновник ООН. - Существует и настойчивость России, которая неспешно, но уверенно использует свою власть и влияние. И все же уверенность обеих стран противоречит их видимому страху перед независимым гражданским обществом, правозащитниками и всеобщими вопросами прав человека".
Аль-Хусейн отметил, что "остается лишь догадываться", как сложатся отношения Москвы и Пекина в будущем.