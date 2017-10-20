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CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом

Международная панорама
20 октября, 3:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, октября. /ТАСС

Американский телеканал отмечает, что об этом свидетельствуют документы министерства юстиции США

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Телеканал RT не выполнил требования властей США признать себя иностранным агентом. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг на сайте американского телеканала CNN.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что власти США требуют от RT признания себя иностранным агентом до 17 октября. Как отмечает CNN, документы министерства юстиции США свидетельствуют о том, что этого сделано не было. В материале приводится заявление представителя RT на английском языке, из которого следует, что юристы телеканала "делают все возможное", чтобы избежать данной регистрации, и "диалог продолжается".

CNN отмечает, что, по мнению опрошенных экспертов в области американских законов, касающихся регистрации иностранных агентов, пока не ясно, какие действия предпримет минюст США. Ведомство, в частности, может направить еще один запрос с требованием к RT признать себя иноагентом. Не исключено и то, что власти США попытаются начать судебное разбирательство. Телеканал отмечает, что такие случаи редки.

Ранее на этой неделе Министерство связи и массовых коммуникаций России заявило, что в случае, если те или иные государства будут препятствовать работе российских журналистов или ставить под угрозу их работу, РФ отреагирует на подобные действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" также отмечал, что РФ будет вынуждена принять ответные меры в отношении американских каналов, осуществляющих свою деятельность на ее территории, если в США наложат ограничения на работу Russia Today. По словам министра, требования, "чтобы RT записались в иностранные агенты", не случайны. По его мнению, это демонстрирует то, что российский телеканал успешно противостоит пропаганде CNN.

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