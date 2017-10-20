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Меркель верит в успешное окончание переговоров по выходу Великобритании из ЕС

Международная панорама
20 октября, 4:05 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, октября. /ТАСС

Канцлер Германии также высказала мнение, что ЕС должен сформулировать предложения относительно будущих отношений с Соединенным Королевством

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит свидетельств того, что переговоры по Brexit могут завершиться провалом. Об этом она заявила в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по итогам работы первого дня саммита ЕС.

"Собственно говоря, я здесь вообще не испытываю сомнений", - сказала глава правительства ФРГ. По ее словам, "нет свидетельств того, что это не удастся".

"Великобритания направила ясные сигналы. На наш взгляд, их еще недостаточно, чтобы перейти ко второму этапу переговоров, но их однозначно больше, чем во время нашей последней встречи", - отметила она.

Меркель высказала мнение, что ЕС должен сформулировать предложения относительно будущих отношений с Соединенным Королевством. "В этой связи я считаю, что мяч находится не только на половине поля Великобритании", - заметила она. Тем не менее, канцлер подчеркнула, что ЕС следует обсудить, "каков будет ответ в случае неполного соблюдения принципов свободного рынка".

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