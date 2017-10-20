Меркель верит в успешное окончание переговоров по выходу Великобритании из ЕС

Две шайбы Сергачева принесли "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче НХЛСпорт 20 октября, 4:52
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу ФилиппинАрмия и ОПК 20 октября, 4:15
СМИ: Шонн Пенн опасается мести, добиваясь отмены показа ленты о наркобароне ГусманеКультура 20 октября, 4:05
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
СМИ: император Японии Акихито отречется от престола в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 3:16
В Лос-Анджелесе начали расследование в связи с обвинениями Вайнштейна в домогательствахОбщество 20 октября, 2:58
Дебютный гол Антона Миранчука помог "Локомотиву" сыграть вничью с "Шерифом" в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 2:47
"Роснефть" примет участие в проекте по эксплуатации нефтепровода в Иракском КурдистанеЭкономика и бизнес 20 октября, 2:01
Мадуро пригрозил тюрьмой губернаторам-оппозиционерам за участие в протестахМеждународная панорама 20 октября, 1:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит свидетельств того, что переговоры по Brexit могут завершиться провалом. Об этом она заявила в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции по итогам работы первого дня саммита ЕС.
"Собственно говоря, я здесь вообще не испытываю сомнений", - сказала глава правительства ФРГ. По ее словам, "нет свидетельств того, что это не удастся".
"Великобритания направила ясные сигналы. На наш взгляд, их еще недостаточно, чтобы перейти ко второму этапу переговоров, но их однозначно больше, чем во время нашей последней встречи", - отметила она.
Меркель высказала мнение, что ЕС должен сформулировать предложения относительно будущих отношений с Соединенным Королевством. "В этой связи я считаю, что мяч находится не только на половине поля Великобритании", - заметила она. Тем не менее, канцлер подчеркнула, что ЕС следует обсудить, "каков будет ответ в случае неполного соблюдения принципов свободного рынка".