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Меркель: ЕС привержен выполнению соглашения по атомной программе Ирана

Международная панорама
20 октября, 3:59 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, октября. /ТАСС

Канцлер ФРГ также назвала контрпродуктивной политику Ирана на Ближнем Востоке, подвергнув критике вмешательство Тегерана в ситуацию в Йемене

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС выразили свою приверженность выполнению соглашения по атомной программе Тегерана. Об этом заявила в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам работы первого дня саммита ЕС.

"Мы хотим продолжать переговоры с Конгрессом США и попытаться сделать все, чтобы сохранить соглашение", - подчеркнула она. В то же время Меркель назвала "контрпродуктивной" политику Ирана на Ближнем Востоке, подвергнув критике вмешательство Тегерана в ситуацию в Йемене.

13 октября Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений. Трамп поручил своей администрации "работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы разобраться с многими серьезными прорехами сделки для того, чтобы иранский режим никогда не смог угрожать миру ядерным оружием".

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