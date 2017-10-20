Меркель: ЕС привержен выполнению соглашения по атомной программе Ирана

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС выразили свою приверженность выполнению соглашения по атомной программе Тегерана. Об этом заявила в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам работы первого дня саммита ЕС.

"Мы хотим продолжать переговоры с Конгрессом США и попытаться сделать все, чтобы сохранить соглашение", - подчеркнула она. В то же время Меркель назвала "контрпродуктивной" политику Ирана на Ближнем Востоке, подвергнув критике вмешательство Тегерана в ситуацию в Йемене.

13 октября Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений. Трамп поручил своей администрации "работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы разобраться с многими серьезными прорехами сделки для того, чтобы иранский режим никогда не смог угрожать миру ядерным оружием".