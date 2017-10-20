Тиллерсон отметил, что подходит к проблемам несколько иначе, чем Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что его подход к проблемам несколько иной, нежели у американского президента Дональда Трампа, однако считает, что республиканца должны переизбрать на второй срок. Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

"Я вижу различия в том, как мы думаем", - отметил Тиллерсон, пояснив, что сам он ориентируется на более долгосрочные задачи. "Большая часть из того, что он бы предпринял, было бы сделано в течение очень короткого промежутка времени, - отметил госсекретарь. - Все, чем я занимался в жизни, было сделано во временные промежутки продолжительностью 10-20 лет, так что мне довольно удобно мыслить такими категориями". Глава внешнеполитического ведомства добавил, что считает одной из ключевых задач изменение баланса в торговле между США и КНР, а также отношений между этими странами в сфере безопасности.

Тиллерсону также был задан вопрос о том, должен ли, по его мнению, Трамп быть переизбран на второй президентский срок. Госсекретарь ответил: "Ну... конечно". "Я имею в виду, что, честно говоря, прямо сейчас об этом не думаю", - добавил шеф американской дипломатии.

Комментируя слухи о его возможной отставке, циркулирующие в СМИ, Тиллерсон сказал журналистам: "Кто вообще говорит вам такое?" Он подчеркнул, что намерен оставаться на своем посту, "пока президент думает, что я полезен".

Ранее телеканал NBC сообщил, что около трех месяцев назад Тиллерсон якобы пренебрежительно высказался о Трампе и пригрозил уходом в отставку из-за несогласия с ним по ряду внутриполитических вопросов. Позднее госсекретарь опроверг эту информацию, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался это сделать, назвав свое сообщение достоверным.

Впоследствии телекомпания CNN сообщила, что, как полагают официальные лица в американской администрации, дни Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены.