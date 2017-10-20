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Токио опроверг сообщение о том, что император Японии отречется в конце марта 2019 года

Международная панорама
20 октября, 6:02 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 20, октября. /ТАСС

Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга также опроверг сообщение о созыве совещания членов императорской семьи для определения времени ухода нынешнего императора на покой

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Император Японии Акихито

Император Японии Акихито

© EPA/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Правительство Японии официально опровергло в пятницу информацию о том, что нынешний император страны Акихито отречется от престола в конце марта 2019 года.

"Это не соответствует действительности", - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Заинтересованные ведомства продолжают изучение этого вопроса, - сказал он. - Мы приложим все силы к тому, чтобы отречение прошло гладко и без задержек". Генсек кабинета также опроверг сообщение о том, что вскоре будет созвано совещание членов императорской семьи для определения времени ухода нынешнего императора на покой.

Ранее в пятницу газета Asahi Shimbun сообщила, что отречение императора Акихито от престола состоится в конце марта 2019 года. Как утверждалось, такое решение принято правительством во многом для того, чтобы облегчить необходимые бюрократические процедуры - 31 марта в Японии завершается финансовый год. Поэтому, по этим данным, признано целесообразным, чтобы на престол новый император, нынешний наследный принц Нарухито, вступил 1 апреля с началом нового финансового года.

Летом нынешнего года в Японии вступил в силу закон, который разрешил императору страны отречься от престола, что произойдет впервые за последние 200 лет. Документ будет действовать три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

Акихито в августе прошлого года в беспрецедентном обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Ранее законодательство предполагало, что император выполняет свои церемониальные обязанности до конца жизни. Обращение Акихито, как показали опросы общественного мнения, было встречено в Японии с большой симпатией. В результате было решено сделать лично для него исключение из действующего законодательства. По прежним сообщениям печати, правительство склоняется к тому, чтобы провести отречение императора в последние дни 2018 года, однако никаких официальных объявлений на этот счет пока сделано не было.

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