Против экс-министра планирования Аргентины возбуждено новое дело о растрате

Миротворцы РФ эвакуировали беженцев из зоны "конфликта" на учениях ОДКБ в КазахстанеАрмия и ОПК 20 октября, 8:06
Голевая передача Тарасенко помогла "Сент-Луису" победить "Колорадо" в матче НХЛСпорт 20 октября, 6:52
ЕК пока не получила мандат от ЕС на переговоры по "Северному потоку - 2"Экономика и бизнес 20 октября, 6:07
"Оклахома" обыграла "Нью-Йорк" в матче НБА, Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в сезонеСпорт 20 октября, 6:04
Токио опроверг сообщение о том, что император Японии отречется в конце марта 2019 годаМеждународная панорама 20 октября, 6:02
Две шайбы Сергачева принесли "Тампе" победу над "Коламбусом" в матче НХЛСпорт 20 октября, 4:52
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу ФилиппинАрмия и ОПК 20 октября, 4:15
СМИ: Шон Пенн опасается мести, добиваясь отмены показа ленты о наркобароне ГусманеКультура 20 октября, 4:05
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентомМеждународная панорама 20 октября, 3:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио предъявил депутату и бывшему министру федерального планирования Хулио де Видо обвинения в растрате и постановил задержать его. Об этом сообщил в четверг Центр судебной информации.
Как считает Бонадио, будучи министром федерального планирования, де Видо "участвовал в махинациях, которые проводились при импорте сжиженного природного газа в период с 2008 по 2015 год". Согласно материалам суда, топливо закупалось по завышенной цене, в результате чего казне был нанесен ущерб в $6,99 млрд.
Обвинения по этому делу были также предъявлены бывшему заместителю де Видо Роберто Баратте, который уже был задержан. "В случае Хулио Мигеля де Видо Палате депутатов будет направлен запрос о лишении его иммунитета для того, чтобы привести в исполнение постановление о предварительном заключении", - говорится в документе. Судья также наложил арест на имущество де Видо на общую сумму в 1 млрд песо ($57,3 млн).
Бывший министр является фигурантом нескольких дел. Ранее ему были также предъявлены обвинения в коррупции, нарушении порядка заключения контрактов и недобросовестном исполнении обязанностей, приведшем к аварии поезда в 2012 году, жертвами которой стал 51 человек.
В июле в нижней палате парламента обсуждали вопрос лишения де Видо депутатского мандата, однако сторонники инициативы не смогли собрать необходимое количество голосов.