Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Против экс-министра планирования Аргентины возбуждено новое дело о растрате

Международная панорама
20 октября, 7:32 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС БУЭНОС-АЙРЕС 20, октября. /ТАСС

По данным судьи, Хулио де Видо "участвовал в махинациях, которые проводились при импорте сжиженного природного газа в период с 2008 по 2015 год"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио предъявил депутату и бывшему министру федерального планирования Хулио де Видо обвинения в растрате и постановил задержать его. Об этом сообщил в четверг Центр судебной информации.

Как считает Бонадио, будучи министром федерального планирования, де Видо "участвовал в махинациях, которые проводились при импорте сжиженного природного газа в период с 2008 по 2015 год". Согласно материалам суда, топливо закупалось по завышенной цене, в результате чего казне был нанесен ущерб в $6,99 млрд.

Смотрите также

СМИ: суд вызвал экс-главу Аргентины на допрос

В Аргентине против экс-министра возбуждено дело о махинациях, стоивших казне $35,8 млн

Todo Noticias: экс-президенту Аргентины предъявят обвинения в фабрикации дел

Обвинения по этому делу были также предъявлены бывшему заместителю де Видо Роберто Баратте, который уже был задержан. "В случае Хулио Мигеля де Видо Палате депутатов будет направлен запрос о лишении его иммунитета для того, чтобы привести в исполнение постановление о предварительном заключении", - говорится в документе. Судья также наложил арест на имущество де Видо на общую сумму в 1 млрд песо ($57,3 млн).

Бывший министр является фигурантом нескольких дел. Ранее ему были также предъявлены обвинения в коррупции, нарушении порядка заключения контрактов и недобросовестном исполнении обязанностей, приведшем к аварии поезда в 2012 году, жертвами которой стал 51 человек.

В июле в нижней палате парламента обсуждали вопрос лишения де Видо депутатского мандата, однако сторонники инициативы не смогли собрать необходимое количество голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вступает в силу новый административный регламент ГИБДД
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
CNN: телеканал RT не выполнил требование властей США о признании себя иноагентом
4
Глава "Роскино" заявила, что подвергалась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Австралии закрывается последний автомобильный завод
7
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама