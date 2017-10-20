Против экс-министра планирования Аргентины возбуждено новое дело о растрате

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Аргентинский судья Клаудио Бонадио предъявил депутату и бывшему министру федерального планирования Хулио де Видо обвинения в растрате и постановил задержать его. Об этом сообщил в четверг Центр судебной информации.

Как считает Бонадио, будучи министром федерального планирования, де Видо "участвовал в махинациях, которые проводились при импорте сжиженного природного газа в период с 2008 по 2015 год". Согласно материалам суда, топливо закупалось по завышенной цене, в результате чего казне был нанесен ущерб в $6,99 млрд.

Обвинения по этому делу были также предъявлены бывшему заместителю де Видо Роберто Баратте, который уже был задержан. "В случае Хулио Мигеля де Видо Палате депутатов будет направлен запрос о лишении его иммунитета для того, чтобы привести в исполнение постановление о предварительном заключении", - говорится в документе. Судья также наложил арест на имущество де Видо на общую сумму в 1 млрд песо ($57,3 млн).

Бывший министр является фигурантом нескольких дел. Ранее ему были также предъявлены обвинения в коррупции, нарушении порядка заключения контрактов и недобросовестном исполнении обязанностей, приведшем к аварии поезда в 2012 году, жертвами которой стал 51 человек.

В июле в нижней палате парламента обсуждали вопрос лишения де Видо депутатского мандата, однако сторонники инициативы не смогли собрать необходимое количество голосов.