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Замглавы МИД Ирана: диалог с РФ по атомной сделке особенно важен в свете заявлений Трампа

Международная панорама
20 октября, 9:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Аббас Арагчи подчеркнул, что Тегеран обменивается с Москвой мнениями по поводу возможных сценариев развития ситуации

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МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Консультации с Россией вокруг иранской атомной программы особенно важны в свете заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"У нас всегда тесные консультации с Россией, особенно между мной и заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, - сказал Арагчи. - В данной ситуации консультации между нами еще более важны в свете заявлений президента США. Мы обмениваемся мнениями с Россией по поводу возможных сценариев развития ситуации [вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы]".

В четверг Рябков и Арагчи обсудили дальнейшие действия в плане выполнения СВПД. Как сообщили в МИД РФ, стороны "рассмотрели задачи дальнейшей координации действий России и Ирана в интересах сохранения СВПД и развития двустороннего сотрудничества".

На прошлой неделе Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение ИРИ положений ядерной сделки, согласованной Ираном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Президент США изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана. Кроме того, США включили Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в список организаций, "поддерживающих терроризм".

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Персоны
Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич
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