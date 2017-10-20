Замглавы МИД Ирана: диалог с РФ по атомной сделке особенно важен в свете заявлений Трампа

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Консультации с Россией вокруг иранской атомной программы особенно важны в свете заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"У нас всегда тесные консультации с Россией, особенно между мной и заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, - сказал Арагчи. - В данной ситуации консультации между нами еще более важны в свете заявлений президента США. Мы обмениваемся мнениями с Россией по поводу возможных сценариев развития ситуации [вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы]".

В четверг Рябков и Арагчи обсудили дальнейшие действия в плане выполнения СВПД. Как сообщили в МИД РФ, стороны "рассмотрели задачи дальнейшей координации действий России и Ирана в интересах сохранения СВПД и развития двустороннего сотрудничества".

На прошлой неделе Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение ИРИ положений ядерной сделки, согласованной Ираном и "шестеркой" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Президент США изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана. Кроме того, США включили Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в список организаций, "поддерживающих терроризм".